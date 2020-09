Ny dansk sportsvogn fra Vamdrup

20-25 biler om året

Bag Agile står de to oprindelige initiativtagere: Tim M. Hansen, der er indehaver af "House of Composites", som producerer kulfiberdele til industrien, og Bo Ørbjerg, der står for forretningsudvikling. Bilen produceres hos "House of Composites", der har hjemme i Vamdrup, hvor bilen også er udviklet.

Med den første færdige bil, som selvfølgelig har monocoque helt i kulfiber, klar til levering, har Agile ansat Christina Beatrice Honoré som Head of Sales and Marketing, med henblik på at øge opmærksomheden, salg af raceren og udvikling af forretningen.

Salgsmålene er realistiske: Frem mod udgangen af 2021, vil Agile sælge og levere 6 biler. På sigt er planen, at producere 20 til 25 biler om året. Prisen er 499.990 kr. uden moms og afgifter. Den første bil, der er produceret, er solgt.