Denne fede kinesiske elscooter er solgt i 400.000 eksemplarer, og nu er den i Danmark

NIU MQI+ Sport er perfekt i myldretiden

NIU (udtales som det engelske 'New') er en kinesisk producent, der fremviser vilde salgstal. Siden 2014 er der solgt over 400.000 enheder, der tilsammen har kørt over 1 mia. km. Og vi forstår godt, hvorfor NIU er populær i de tætpakkede storbyer verden over. Det er simpelthen bare nemmere at komme frem i myldretiden, når du kan foretage pludselige u-vendinger og springe over køen af biler, der venter på, at den højresvingende bilist får gennemført sin manøvre.