NIO tilbyder fuld "opladning" på 5 minutter i Danmark

Fuldt batteri på fem minutter i Slagelse

Nio adskiller sig fra andre elbilsproducenter ved, at de planlægger at opbygge et netværk af batteriskifte-stationer. En såkaldt Powerswap Station er ved at blive bygget ved Slagelse.

Den forventes at blive åbnet inden udgangen af 2022. Det fungerer på samme måde som det kuldsejlede projekt Better Place der i årene 2011-2013 opbyggede en lignende infrastruktur til Renaults elbil Fluence Z. E.

Nio har dog den fordel af flere modeller og generelt at Danmark er mere klar til elbiler. Nio understreger at batteriskiftestationerne kun skal komplimentere de eksisterende muligheder for opladning som man kender det fra alle andre elbiler, med hjemmelader og offentlige lynladere.

Vi tog for nylig til Norge for at afprøve en Nio Powerswap Station, hvor din elbil helt af sig selv kan bytte batteri til et, der er fuldt opladt.

Se her, hvordan det fungerer:

5. september 17.20: Artiklen er opdateret med præcisering af modelprogrammets introduktion i Danmark