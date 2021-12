Nyt mærke vil revolutionere den måde, man kører elbil på

Nio med ambitiøst batteriprogram

Pointen med ES8 er dog ikke størrelse alene. Ud over, at bilen med et batteri på op til 100 kWh kan trille op til 500 km jf. WLTP-standarden, så ligger der også en solid-state-opgradering af batteripakken en gang i 2022. Her vil rækkevidden altså kunne nå over 1000 km på en fuld ladning.

På det norske marked tager Nio fra 609.000 NOK, (altså ca. 450.000 DKK.) for den store elbil. Prisen inkluderer et batteri på 75 kWh, hvilken giver en rækkevidde på 375 km. Skal du bruge alle 500 km, svarer prisen til ca. 500.000 DKK.

Batteri til leje

En anden måde at købe ES8, som faktisk er den 95% af nordmænd har brugt, er igennem et abonnement. Ved at leje batteriet fremfor at købe det, kan norske kunder købe bilen for det der svarer til 383.000 DKK.

Dertil kommer batteri-abonnementet, der koster enten 1.000 DKK eller 1.500 DKK, afhængigt af størrelse. Abonnementet vil også være adgangsgivende til de 20 såkaldte 'Power Swap Stations', som Nio vil opføre ved kernepunkter rundt omkring i Norge. Systemet tillader, at batteriet udskiftes på allerhøjst tre minutter, og at det senere kan opgraderes - eksempelvis til et solid-state alternativ.