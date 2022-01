Morgan vandt Le Mans for 60 år siden - DET skal fejres!

Efteraber gammel Le Mans-legende

Blandt fordelene ved at producere det, der stort set er den samme bil i godt 70 år, er, at historiske biler stadigvæk er i produktion: Selv om den Morgan Plus Four, vi har i dag, teknisk set har en række forbedringer over forrige modeller, så ligner den sig selv.

Det betyder altså, at den nye LM62-variant af Plus Four meget nøje kan efterleve den racerbil, der i 1962 vandt sin kategori i det sagnomspundne 24-timers løb i Le Mans. Det kræver bare en klat autentisk maling og en racer-rundel - og det er præcis, hvad Morgan LM62 har.