Morgan er på vej med helt ny model

Morgan Motor Company blev stiftet af Henry Frederick Stanley (H.F.S.) Morgan i 1909 og har produceret biler i de samme fabrikshaller lige siden. Mærket fejrer 110-års jubilæum i år med noget så sjældent som lanceringen af en helt ny model – det er ikke noget, der sker hvert år for den lille fabrik i Malvern Link syd for Birmingham.

Her producerer omkring 170 ansatte biler med en herlig blanding af gammeldags konstruktion og moderne teknik. I 2018 blev det kun til 612 leverede biler, fordi man er ved at omstille produktionen til en helt ny model, men alligevel kunne mærket notere overskud for tredje år i træk.

Morgan's V8-modeller udgår

2018-overskuddet på 3,4 mio. pund (29 mio. kr.) skyldes primært indtjening fra salg af de sidste eksemplarer af coupéen Morgan Aero GT og en serie topudstyrede Morgan Plus 8 50th Anniversary Edition eksemplarer. Begge modeller er udgået, fordi BMW ikke har flere eksemplarer af deres 4,8-liters sugemotor på lager.

Det er ikke oplyst, om Morgan har fået lov til at købe BMW's nyere 4,4-liters V8-turbomotor til brug i den nye, kommende model.

Den nye Morgan omtales som ‘Wide Body’-modellen. Den bliver nykonstrueret og skal være den mest moderne og køredynamisk ambitiøse Morgan nogensinde, men der er endnu ingen detaljer.

Vi følger sagen.