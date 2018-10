Morgan dropper deres "Ellert"

Morgan EV3 blev aldrig til noget

Den nu skrinlagte Morgan EV3 ligner en konventionel ThreeWheeler, men har bl.a. den store forskel, at den er eldreven. Elmotoren ville yde 34,8 kW, og som kraftleverance skulle den ha' et lithium-batteri på 21 kWh (kilowatt-timer).Tilsammen skulle det give det den trehjulede Morgan EV3 en teoretisk rækkevidde på 193 km.Planen var, at EV3 skulle have præstationer, der lå tæt på dem, som ThreeWheeler med benzinmotor har. Det betyder nul til 100 km/t på omkring seks sekunder og en topfart på 185 km/t.

Blandt fordelene ved en eldreven EV3 kan nævnes, at den ikke har forbrændingsvariantens glohede udstødningsrør, der udgør en fare for at få et brændemærke, når man stiger ud af den trehjulede motorcykel/bil.



Morgan melder, at de ikke har droppet filosofien om et eldrevet køretøj. Men de er endnu ikke klar til at melde noget konkret ud. Men sikkert og vist er det, at Morgan EV3 er droppet.