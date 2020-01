Mød Dartz' topløse og skudsikre monstertruck

Dartz-bossen Leo Yankelovich holder kortene tæt på kroppen omkring specifikationerne på det store, faretruende skrummel, der som modellen Dartz Prombron Black Stallion ligner noget, der kan overleve en atomkrig.

Vi kan dog få bekræftet, at der ligger en 6,3 liters V8'er under motorhjelmen, hvilket gør os ret sikre på, at den underliggende mekanik er doneret af en Mercedes G-klasse 6x6, som Leo Yankelovich beskriver som en "dyr lastvogn for landmænd". Vi forventer derfor et mere dekadent interiør i den nye Dartz - den bliver i hvert fald "helvedes overdådig" med bossens egne ord.



Vi holder dig opdateret, når der er 4x4-nyt fra Letland...