Michelin lancerer nyt dæk, der sparer på "brændstoffet"

Slid dækkene helt ned

e-Primacy lægger sig i slipvinden af andre Michelin-dæks filosofi, hvor dækket bevarer sine sikkerhedsmæssige egenskaber, selv om det er nedslidt til den lovmæssige grænse for mønsterdybde.Forud for lanceringen af det seneste Primacy 4-dæk i 2018 slog Michelin fast, at dækket beholder sine sikre egenskaber, som dækket slides og nærmer sig smertegrænsen for mønsterdybde – i Danmark siger loven, at dækmønsteret skal være minimum 1,6 mm. Michelin’s tankegang er, at jo længere dækket bevarer sine egenskaber, desto længere tid går der, før de skal udskiftes – det er godt for forbrugerens pengepung og godt for miljøet. Michelin e-Primacy er skåret over samme læst.