Michelin får os tættere på at droppe dækskiftet

Udbredelsen af og efterspørgslen på helårsdæk er støt stigende – de seneste års milde danske vintre uden nævneværdi sne og is nedsætter mange bilisters behov for et regulært vinterdæk. Og hey, hvem vil ikke gerne slippe for at bøvle med hjul- eller dækskift to gange årligt samt spare pladsen eller udgiften til opbevaring af det sæt, der skiftevis ikke er monteret på bilen?





Vintercertificeringen

Michelin er klar med anden generation af dét dæk, der for alvor fik bolden, eller helårsdækket, til at rulle tilbage i 2015, CrossClimate – Michelin lancerer nu CrossClimate 2. Egentlig klarificeres dækket som et sommerdæk, der samtidig har vintercertificeringen 3PMSF – det er det logo med bjergtoppene, som du måske husker fra vinterdæks dæksider.