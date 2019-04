MC-Revyen 2019: Suzuki Katana er tilbage!

Ikke så ekstrem som hverken originalen eller den 6-cylindrede Stratosphere-prototype, som blev vist på Tokyo Motor Show i 2005, men tro mod Katana’ens DNA og bygget på teknikken fra GSX-S 1000.

Frascoli henvendte sig i 2016 til Suzuki med forslaget om at genskabe deres 80’er-ikon. De gav ham et modstræbende ja, og resultatet fuldført af Engines Engineering i Bologna kunne året efter ses på EICMA-udstillingen, hvor publikums overvældende reaktioner overbeviste japanerne. Nu er vidunderet her!

Pris uden/med afgifter

96.963 kr. / 189.999 kr.

Læs om Katana og alle de andre nyheder fra Suzuki i MC-Revyen 2019. Få et tilbud på årbogen her.