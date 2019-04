MC-Revyen 2019 er på gaden: Læs om den gale Ducati Panigale

Frihed på to hjul til alle

"Freedom for all", lyder Harley-Davidson's 2019-slogan. Amerikanerne hentyder til deres brede sortiment, som rummer motorcykler i alle prisklasser. Men de bevingede ord passer også fortrinligt på den nye årgang af 2-hjulere, som vi præsenterer i MC-Revyen 2019.

Her er interessant nyt for alle – ikke kun banditter og engle, men også racerkørere, rejselystne og alle os, der bare gerne vil have en dejlig motorcykel til søndagsturen på de snoede veje og til at gøre den daglige transport lidt sjovere.

Der er begyndervenlig snusfornuft i Kawa's nye Z 400 – lidt mere kant og elegance over Honda's CB 650 R Neo Sports Café og både tradition og teknologisk nytænkning i BMW's nye boksermodeller. Track day-freaks vil savle over tyskernes stærkere S 1000 RR og Ducati's superbike-raket Panigale V4 R. Andre må finde Kleenex'en frem ved synet af den genopstandne Suzuki Katana.

Der er globetrottervenligt nyt i mellemklassen i form af KTM 790 Adventure, Moto Guzzi V85TT og Yamaha Ténéré 700. Og ellers så konservative H-D slipper visionerne løs og lancerer som den første af de store en elektrisk motorcykel. Gå bare i gang – friheden venter.

Klavs Lyngfeldt

Chefredaktør

