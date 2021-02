Hvad i alverden er det: En 7-personers eldrevet kineserbus ?!

Hvilken drivline er der i Maxus Euniq?

Batteriet på 52 kWh er placeret i bunden, og fortil er her en elmotor, der trækker på forhjulene. Med en ydelse på 177 hk og et moment (sejtræk) på 310 Nm er her tilstrækkeligt med kræfter.

Ved igangsætning oplever man ofte, at forhjulene fedter de første meter – en uvane, vi kender fra elbiler som Kia e-Soul og Nissan Leaf. Det betyder ikke noget for komfort eller sikkerhed, og man vænner sig til det.

Ladekapaciteten på maks. 60 kW er under dagens standard, men bilen er heller ikke tænkt som andet end en familieflytter - skal du pendle meget langt, vil det være smartere med en mindre bil.

Hvor langt kan den køre på en opladning?

Rækkevidden er beskedne 260 km i WLTP-normen, hvilket skyldes en kombination af et relativt lille batteri og en høj vindmodstand.

En aktuel test for Teknisk Ukeskrift i Norge af rækkevidden i tre 7-personers elbiler i -7 grader viser, at Euniq er den, der er nærmest på en realistisk rækkevidde i forhold til, hvad bilens rækkeviddemåler lover (de øvrige testdeltagere var Mercedes EQV og Peugeot e-Expert).

Vi er dog ikke specielt imponerede over dens evne til at køre i koldt klima på trods af, at den har intelligent temperaturstyring af batteriet.

Vi testede den over 121 km på tværs af Sjælland i to graders varme. Fra start var bilen opvarmet via ladestikket, og viste 258 km på rækkeviddemåleren. Selv om jeg kørte som en gammel kælling med 80 km/t på landevej og 110 km/t på motorvejen – begge med den laaaaangsomt reagerende adaptive fartpilot slået til – stod rækkeviddemåleren på kun 89 km, da jeg ankom.

Det er ikke et afskrækkende højt forbrug, men illustrerer de problemer, elbiler generelt har med kulde og motorvejskørsel – og som de fleste eldrevne modeller ellers er kommet sig over.