Elektrisk pickup kommer til Danmark: Forventer enorm efterspørgsel

Forventer stor efterspørgsel

Steffen Vilstrup, der er country manager for Maxus Danmark, siger, at de forventer, at eT90 vil transformere hele markedet for pickup-trucks i Danmark grundet de lave afgifter. Derfor har de også forberedt sig på en enorm efterspørgsel.

”Vi glæder os til at lancere Europas første elektriske pickup i et segment, som tidligere kun har været forbeholdt fossildrevne biler. Vi oplever en ekstrem interesse omkring pickuppen, og har bestilt et stort antal biler," siger Steffen Vilstrup.

En anden opsigtsvækkende detalje ved lanceringen af Maxus eT90 er, at Maxus siger, de første biler vil blive leveret allerede i november i år. Købere af eT90 vil altså i første omgang ikke blive ramt af de verdensomspændende leveringskriser.

Maxus Danmark bekræfter, at introduktionsprisen for Maxus eT90 vil ligge på 419.900 ekskl. moms (varebil kun til erhverv). Det svarer til en pris på 524.875 inkl. moms, hvis man ønsker at erhverve sig et eksemplar på papegøjeplader. Maxus eT90 kan forudbestilles allerede nu.