Danske MATE laver muskelcykel med hundedyrt tøjfirma, som ALLE glor på – så den tester vi

3. Mate x har sin egen Moncler-jakke

På Bil Magasinet har vi kørt usandsynligt mange vilde køretøjer, men vi er alligevel overraskede over, hvor meget folk går amok, når de ser noget fra Moncler. Hvis du ikke ved det, så laver Moncler blandt andet hamrende dyrt tøj - altså vi snakker 1.800 kr. for en t-shirt. Det kan unge smarte mennesker naturligvis ikke stå for, så når du cykler rundt med Moncler-logoer over det hele, må du leve med konstante tilråb fra alle de hippe typer. For lige at toppe det hele, så fås cyklen med sin egen Moncler-jakke, der sættes omkring stellet, hvor batteriet er. Jeps... den er god nok.