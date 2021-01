Mangler du verdens grimmeste bil? Så har du chancen!

Ikke alt er galt på Ssangyong Rodius

Pladsen er fuldstændig vanvittig i Rodius. Hvis du læsser bilen med 6 personer så er der stadig plads til tre store kufferter, et par sportstasker og en sæk med julegaver. Den har to stole i forreste række, to i midten og to bagerst. Alle sæder er læder og med individuelle armlæn.

Det vil sige at det også kræver en kaptajn at køre bilen, for det er virkelig som en færge. I det store udland var den mulig at få med 4 sæderækker, der samlet havde plads til 11 personer. Om der så var plads til pakkenelliker vides ikke