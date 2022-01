Mageligt! Tank brændstof og behold kreditkortet i lommen

Kontaktfri betaling

Betalingen med app’en foregår på to måder: enten 100 pct. automatisk, så længe app’en er installeret og telefonen er med i bilen eller lommen – eller ved at man manuelt bekræfter betalingen med et swipe på mobilen.

App'en kan hentes nu i App Store eller Google Play. Easy Fuel er tilgængelig for Circle K´s private kunder, men der er planer om også, at kunne tilbyde erhvervskunder muligheden for at betale med nummerpladen.



I skrivende stund er 120 ud af 225 Circle K´s stationer tilsluttet og i slutningen af januar 2022 forventes alle stationer i Danmark at kunne tilbyde Easy fuel..