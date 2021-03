Mærket bag "Cobra" bliver elektriske - det fejrer de med V8'ere og kompressorer

Fejrer med benzinfest

For at sikre at AC's V8-brøl giver genlyd langt ind i den elektrificerede alder, fejrer mærket sin 120-års fødselsdag med en specialvariant af mærkets Superblower. Den kaldes Anniversary Edition Superblower, og skal produceres i bare 12 eksemplarer, ét for hvert årti. Bilen har en 6,2 liters V8, der med kompressor opnår en effekt på 588 hk. Selvom ting som bremser, gearkasse og køler alt sammen er opdateret med ny teknologi, så er selve bilen stadigvæk bygget på en chassisramme, præcis som dengang, den var ny.

Specialvarianten kommer i få, specifikke farver der, ifølge AC selv, repræsenterer mærkets historie. Heriblandt er British Racing Green, gul og to nuancer af blå. De gode nyheder er, at du ikke skal betale ekstra for bestemte farver. Det mindre gode er, at bilen i sig selv koster 1.1 mio. kr. Hertil kommer naturligvis dansk afgift, hvilket snildt får bilens pris til over 2 mio. kr.