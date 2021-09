Denne elbil har en OFFICIEL rækkevidde på 836 km

En ny rækkevidde-konge

Tesla Model S har længe været kongen af rækkevidde blandt elbiler – men nu er der kommet en udfordrer til tronen. De amerikanske myndigheder har målt Lucid Air Dream Edition til en officiel rækkevidde på 836 km – det er 185 km mere end Tesla Model S Long Range, der tidligere lå i toppen af listen.

Det skriver Motor1.com.

Amerikanerne bruger en anden måling end os europæer, der opgør rækkevidde efter WLTP-normen. Forskellen på de to standarder er dog ikke stor. Tesla Model S Long Range har en WLTP-opgivet rækkevidde på 652 km, og amerikanerne har målt den til 667 km. Så der er god grund til at tro, at der er hold i den imponerende måling på Lucid Air Dream Edition.