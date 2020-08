Præsident John F. Kennedy kørte Lincoln, og den var MEGA cool!

Mød "Bubbletop"

Specielt én bilmodel vil blive husket, når vi husker tilbage på rækken af amerikanske præsidenter, og det er selvfølgelig Lincoln Continental - Amerikas svar på en Rolls-Royce. Den allerførste Lincoln ankom til Det Hvide Hus i 1924, men den model, som blev bedst kendt, kom til i 1961.

Da John F. Kennedy tiltrådte sit præsidentembede samme år, fik han nemlig også et nyt køretøj. Bilen var en kraftigt forlænget og modificeret Lincoln Continental Convertible. Og faktisk var Det Hvide Hus og Secret Service så glade for den, at de bestilte en mere, som skulle kunne bruges mere i det daglige - og det blev til bilen her på siden: Lincoln Continental "Bubbletop".