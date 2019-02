Lincoln Continental med baghængslede bagdøre er allerede udsolgt

De to bagsæder er separate og ny­designede. De kan justeres elektrisk på 30 måder og har køl, varme og massage. Imellem dem er her en bred konsol med et klapbord til hver stol, der kan stuves væk, og en tabletholder.



Skal markere Lincolns arv

Motoren er en treliters V6 med biturbo og 400 hk, der driver alle fire hjul via en sekstrins automatgearkasse.

“Genoplivningen af ‘coach doors’ på Continental er en fin måde at markere Lincolns arv. Det er også et vellykket forsøg på at skabe opmærksom om den sløvt sælgende Continental-model,” siger George Peterson fra AutoPacific.