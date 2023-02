Lovede solcellebiler med imponerende rækkevidde - nu er de gået konkurs

Kompliceret konkurs

Det er blot 20 dage siden, vi skrev, at Lightyear stoppede produktionen af deres innovative solcelle elbil Lightyear 0 for at fokusere på en billigere 2'er. Nu er selskabet erklæret konkurs.

Lightyear er ellers et elbil-startup, der virkede lovende, da de præsenterede en elbil med 5 m2's solcelletag i 2018.

LIghtyear 0 kan køre 625 km på en enkelt opladning på trods af et batteri på 'kun' 60 kwh. Mercedes EQS skal bruge et batteri på 107,8 kWh for at slå den rækkevidde.

Alligevel er der håb for Lightyear-modellerne. Det er nemlig 'kun' selskabet, der står for den daglige drift, der er erklæret konkurs (Atlas Technologies).