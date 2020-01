Lexus-direktør før dansk comeback: "Vi skal opleves som et meget japansk mærke"

Hvordan kan man være mere interesseret i tilfredse kunder end i at sælge biler?

"Vi ønsker at være det friske pust i premium-markedet, og Lexus’ strategi er at give gæsterne en ekstraordinær god oplevelse. Forretningsmæssigt skal det give mening for alle parter, og det forventer vi naturligvis også, at det kommer til med Lexus."

Skal opleves som et japansk bilmærke

Hvordan vil danske kunder kunne opleve, at Lexus er et japansk brand?

"Hos Lexus sætter vi kunden i centrum i alt, hvad vi gør. Vi arbejder ud fra det fineste japanske princip om gæstfrihed, Omotenashi, der betyder, at vi altid sørger for at forudse og møde den enkelte kundes specifikke ønsker og behov og behandler enhver med høflighed og opmærksomhed og som en højt værdsat gæst i hjemmet."

Hvorfor har Lexus ingen plug-in hybrider på programmet?

"Lexus i Danmark vil fra starten være fuldstændig elektrificeret, da vi udelukkende introducerer hybridbiler. Senere kommer også plug-in hybrid, el og brint. Vi viste for eksempel vores første batteridrevne elbil frem i november. Vi mener dog, at den rigtig løsning for både forbrugere og samfundet generelt her og nu i et miljømæssigt perspektiv er fuld hybridbiler."

