Legendarisk bilmærke vender tilbage med VILDT koncept

Italiensk midtvejskrise

Konceptet, Lancia præsenterede sammen med deres nye logo, bliver kaldt “Lancia Pu+Ra Zero”, og som den opmærksomme læser nok har bemærket, har den hverken vinduer eller hjul.

Det betyder desværre ikke, at vi snart kan bevæge os rundt i svævende biler. Lancia Pu+Ra Zero er derimod et “tredimensionelt manifest”, der udstikker designlinjen for de tre Lancia’er, der bliver lanceret mellem 2024 og 2028. Her er tale om en ny Ypsilon, en genoplivning af Lancia Delta, og en helt ny og hidtil unavngivet flagskibsmodel.

Nye logoer blandt døende bilmærker er bilverdenens svar på mænd, der optager nye hobbyer i midtvejskrisens navn. For Lancia er et nyt logo og designlinje dog netop, hvad der var brug for. I de seneste mange år har Lancia nemlig udelukkende spyttet modellen Ypsilon ud på markedet - og det har været i beskedent omfang. I 2020 producerede Lancia små 40.000 biler, mens Fiat i samme periode producerede langt over én million biler.