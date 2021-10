Lancia bekræfter: Vi genopliver rally-legende!

Først Ypsilon, så Delta

Platformen, som den elektriske version af Lancia Delta bliver baseret på, kommer formentlig til at blive én af de eksisterende platforme fra Stellantis-koncernen.

Det italienske medie Corriere della Sera har spekuleret i rækkevidden og estimerer at den nye Lancia Delta kommer til at køre omkring 700 km pr. opladning - men det er italienske medier om en italiensk bil, så tag det med et gran salt.

Før vi kan få lov til at få glæde af en el-Delta, vil Lancia dog lige nå at sende deres nye Ypsilon på vejene. Den kommer allerede i 2024 og bliver efter sigende den sidste bil fra Lancia med forbrændingsmotor. Den nuværende Ypsilon er kun tilgængelig i Italien, men det vides ikke om den nye skal markedsføres andre steder.

To år efter er det altså meningen af Deltaen skal slippes løs, hvilket er et spændende projekt med en stor arv at løfte.

