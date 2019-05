Læserstorm på Bil Magasinet: Skal en BMW have baghjulstræk?

Når XC40 er specificeret til den pragtfulde, moderne Volvo-oplevelse, er vi langt over 600.000 kr., og derfor kalder vi det en dyr bil. BMW X2 er mindst 100.000 kr. billigere, når den er udstyret, som den skal.

Volvo er suveræn til komfort

Til gengæld er Volvo’en mere rummelig i kabinen end Jeep og gigantisk i forhold til den lille BMW. Komforten er på et andet niveau end Jeep, og selv på testbilens 20” fælge suser den hvide XC40 hen over huller og ujævn asfalt som om, det ikke vedrører den. Det gør BMW’en også, men ikke på den samme nonchalante måde som Volvo’en. Hvis du er til komfort, når ingen konkurrenter i nærheden af den nye Volvo.

Et punkt, hvor BMW er godt med, er støjisoleringen. Kollega Mathias Brandt var et smut i Stuttgart i den orange testbil og beretter, at motoren ikke engang går 3.000 o/min ved 200 km/t. Her er der en smule vindstøj, men ikke noget at skrive hjem om. Jeg kan supplere med at fortælle, at man nemt kan høre taleradio ved 180 km/t uden at skrue op for volumen – i X2 er der så lidt vindstøj, at ikke engang Volvo XC40 kan være med.

Jeep’en kan sagtens holde 150 km/t over længere afstande og har en fin retningsstabilitet også i kraftig ­sidevind, men er ingen højfartscruiser. Her er mere støj i kabinen end i BMW og Volvo, især under acceleration.