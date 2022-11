Kørselsfradraget for 2023 er kommet, og det handler om håndører

Kørselsfradraget følger med udgifterne

Kørselsfradraget for 2023 er kommet, og det er lidt af en fuser. Det skriver FDM. Kørselsfradraget gives til folk der rejser over 24 km til og fra arbejde om dagen.

Det kaldes også befordringsfradraget og baseres på udgifter vedrørende benzinpriser, vedligeholdelse og forsikring af bilen. Befordringsfradraget beregnes på baggrund af kørsel i bil, men tilfalder alle, der rejser mere end 24 km om dagen til og fra arbejde.

I forbindelse med de nye satser for kørselsfradraget udtalte formanden for skatterådet, Jane Bolander følgende:

"Tilbage i april 2022 regulerede vi i Skatterådet ekstraordinært satserne på grund af uforudsete stigninger af benzinpriserne, og nu hæver vi igen satserne for 2023. Årsagen til, at satserne stiger, er, at vi skønner, at benzinpriserne vil stige yderligere, samt en forventning om, at udgifter ved at holde bil vil stige. Det påvirker alt sammen satsen i en opadgående retning."