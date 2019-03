Koenigsegg Jesko udsolgt på 5 dage

Jesko er en speciel hyldest

Hvis du ikke har kørt navnet Jesko før, er du lovlig undskyld. Den nye hyberbil er nemlig opkaldt efter skifteren, Christian Von Koenigsegg's far, som ifølge Christian har været en afgørende faktor for, at Koenigsegg overhovedet eksisterer i dag.

Topfart eller banekørsel?

Hvis man har været en af de heldige til at sikre sig en Koenigsegg Jesko, kan du også få lov at vælge, hvordan bilen skal sættes op. Det er nemlig muligt at vælge mellem to varianter: en baneorienteret model og en mere topfartsorienteret model. Og Koenigsegg skal nok sætte bilen op for dig.