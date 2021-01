Koenigsegg: "Vi bygger aldrig en SUV"

Et klart “nej tak”

Og her var svaret klart. Bossen i det svenske har nemlig ‘aldrig været den store SUV-fan, og han bygger typisk kun biler, han selv kan lide’.

Helt afvisende overfor idéen om en høj bil er Christian von Koenigsegg dog ikke. Men så skulle det være for at bygge Gemera’eren om i en stil, der minder om den fra Mad Max-universet.

Altså så bilen er i stand til at gøre sig godt på den almindelige asfalt. Men også kan tage nogle tæsk i off-road-terrænet.

At Koenigsegg godt kunne se en Gemera med solid frihøjde for sig, er ikke det samme, som at svenskerne rent faktisk bygger sådan en bil.