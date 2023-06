Svenskerne genvinder rekorden fra 0-400 km/t – med en 4 år gammel bil!

Rimac slår Regera

Så kom kroatiske Rimac med deres elektriske hyperbil Nevera i maj i år og sagde "nu skal det være nok." Koenigsegg skulle ikke have den rekord længere. De sendte deres Nevera med 1.900 elektriske hestekræfter fra 0-400 km/t på rekordtid: 29.93 sek.

Nevera bliver produceret i 150 eksemplarer. Måske du kan huske Rimac som den bil, Richard Hammond kørte galt i i sæson to af The Grand Tour. Dengang hed modellen Concept One.