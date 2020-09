Køb din egen tank, så du aldrig skal bekymre dig om Bilka-buler

Du skal være en smule krigsfascineret for at købe en tank med maskingevær i rotortårnet. Men det pansrede køretøj har bestemt sine fordele – også for civile. Uanset om maskingeværet er en attrap, så har det en respektindgydende effekt i trafikken. De enorme punkterfri hjul sikrer, at du aldrig behøver at bekymre dig om kantsten eller villahegn. På Bilkas parkeringsplads kan du parkere med fuldstændig ro i sindet.

Børnene i nabobilen kan bare smadre dørene op i panseret. Det vil altid være den anden bil, der kommer til skade. Daimler Ferret Scout Car er en fiks lille bybil, der snildt holder en marchfart på 70 km/t, og den passer ind på almindelige p-pladser. Og så er den pansret. Den går ganske vist kun mellem en og to km på literen, styretøjet hiver syren frem i overarmene, og der er kun plads til to personer og meget lidt bagage foruden seks røggranatkastere. Og så er den ærlig talt lidt besværlig at komme ind i. Men hey! Hvad gør man ikke for at komme sikkert frem?