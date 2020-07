Kan du huske Knight Rider? Nu kan KITT blive din

Sløj tv-serie – fed bil

Var man ikke tilhænger af halvdårlig actionskuespil, var der ikke meget at komme efter i Knight Rider-tv-serien, der rullede over skærmene i USA fra 1982 til 1987 og en smule senere i Danmark. Der var dog én tiltrækning, hvis man var vild med biler – for hovedrollen i serien havde en ultra sej Pontiac Firebird Trans Am som ”sidekick”. Bilen var sort som natten, men den kunne let kendes på en stribe af blinkende røde diodelys i fronten.