Kinesisk el-suv finder vej til Danmark - importør er på plads!

I januar 2021 kunne vi i Bil Magasinet berette om en køretur, vi tog i den nye Aiways el-SUV. Her følger et kort uddrag af denne tekst:

Kina-SUV kører på el

"På vejen overrasker U5 ved at køre ganske fredsommeligt og tidssvarende for en bil af denne type, så vi pakker fordommene væk: Her er ikke en finger at sætte på noget, når man sammenligner kilopris, præstationer og rummelighed - det skulle da lige være, at bilen kommer fra et diktatur, der blæser på menneskerettigheder, men det må køberne selv tage stilling til. Aiways U5 er næsten lige så kvik som VW ID.3, og rækkevidden på 410 km i WLTP-normen matcher denne," Skriver Steen Bachmann om el-SUV'en.