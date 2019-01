Kineserne overtager stor del af Koenigsegg

“Et partnerskab, der vil skabe de bedste vækstbetingelser for Koenigseggs rejse på hyperbilsmarkedet” lyder det fra manden bag nogle af verdens mest ekstreme kreationer, Christian von Koenigsegg.

Tirsdag d. 29 januar kunne han bekræfte, at kinesiske NEVS havde sikret sig en aktieandel på 20 procent. Investeringen tyder på, at bilentusiaster også fremover skal kigge mod Sverige, når det handler om vanvidspræstationer.

Samarbejdet med NEVS har også betydning for andet end fremtidens hyperbiler. NEVS, der står for National Electric Vehicle Sweden, vil i samarbejde med Koenigsegg satse hårdt på produktionen af el- og hybridbiler, der ikke nødvendigvis er for de få.

“Nu skal to mindre foretagende forandre det globale marked. Vi bliver nummer et i verden, når det handler om elbiler og de fremmeste sportsvogne” siger medejer og grundlægger af NEVS, Kai Johan Jiang, til Affärsvärlden.

Kai Johan Jiang fortsætter: “Vi har alle de nødvendige ingredienser. Vi kommer til at sælge elbiler, som bliver billigere end allerede eksisterende konventionelle biler.”

Der er altså visioner på den anden side af Sundet. Samarbejdet mellem NEVS og Koenigsegg peger i retning af større produktion, mere elektrificering og bredere kundekreds. Ifølge Kai Johan Jiang er målet, at bilproduktionen i 2020 skal foregå i Ängelholm og i Trollhättan.