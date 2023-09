eCarExpo i København

Elbilsmessen eCarExpo kommer igen til København og denne gang er det større end nogensinde. Udstillingsområdet i Bella Center er fordoblet fra sidste år.

For besøgende vil der i år være mulighed for at opleve elbiler fra 23 bilmærker. Helt unikt får du også mulighed for at køre i mere end 45 af deres forskellige modeller ved udstillingen.

Alle elbilerne bakkes op af en række seminarer og samtaler på scenerne, der giver et overblik over udviklingen mod et elektrificeret samfund og gode råd til et privatkøb af elbil.