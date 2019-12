Julehilsner fra DARTZ

Har du undret dig over hvem der køber de milliondyre lettiske firehjulstrækkere, der ligner noget, som kan overleve en atomkrig og fragte en russiske Spetsnaz-styrke afsted i en helvedes fart? Og mangler du i øvrigt lige den sidste hårde pakke under juletræet?



Vi kan muligvis hjælpe, for vi har modtaget en julehilsen fra DARTZ-bossen Leo Yankelovich, der har sendt os et galleri af den nye DARTZ Prombron Black Stallion, som vi tidligere har vist skumle, statiske billeder af, men her ses den på fri fod i Prags gader.