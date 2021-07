Isuzu D-Max er fortid og fremtid i fed indpakning

En sand arbejdshest

Derudover tilbyder D-Max klassiske dyder i klassen for kommercielle ladvogne som firehjulstræk og reduktionsgear samt en lasteevne på ladet på et ton og et anhængertræk, der må trække op til 3.500 kg.





Motoren er achilleshæl

Drivlinen er en 1,9-liters turbodieselmotor med 163 hk og 360 Nm koblet til en sekstrins automatgearkasse. Fra et drejehjul vælger man mellem bag- eller firehjulstræk – samme sted aktiveres reduktionsgearkassen, ligesom der er også er specielle køreprogrammer til blandt andet nedkørsler. Motoren er grov i lyden, og den mangler et større kraftoverskud, hvilket er ærgerligt og føles gammeldags i den på andre områder fremadskuende og moderne Isuzu D-Max.