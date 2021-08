Imponer dine venner: Her er 5 bilmærker og historien bag deres logoer

3. Lamborghini

Den kæmpende tyr er endnu et ikonisk symbol for et ikonisk bilmærke. Udover at logoet ser sejt ud, så er det også enormt meget symbolik gemt bag den gyldne tyr. Manden bag Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, valgte logoet, da han selv har tyren som stjernetegn. Derudover var han meget imponeret over tyrefægtning, især de majestætiske tyre, som blev opdrættet af Eduardo Miura, fangede hans opmærksomhed.

Ferruccio var faktisk så imponeret, at han netop valgte at kalde en af sine biler for Miura, til ære for Eduardo Miura. Alle Lamborghini’s biler er opkaldt efter kendte tyrer, hvilket understreger Ferruccio’s fascination af tyren. Den gyldne tyr symboliserer ydermere Ferruccio og hans bilers temperament og vildskab.