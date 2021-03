Overblik: Hvornår bliver dit bilmærke elektrisk?

Jaguar

Kan du forstille dig en elektrisk F-Type?

I hvert fald bliver det nok fremtiden, når Jaguar som en del af en større strategi for TATA Motors, der også ejer Land Rover, går over til elektriske biler fra 2025. Jaguar har to deadlines, der betyder noget:

I 2025 vil alle Jaguars modeller være elbiler.

I 2039 vil hele produktionen af Jaguar være CO2-neutral.

Sammen med annonceringen af en elektrisk fremtid for mærket har de samtidig droppet at bygge en elektrisk XJ lige foreløbigt. Fremtiden for Jaguar er en mere luksusorienteret retning og endnu dyrere biler.