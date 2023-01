Monster-kineser kommer til Danmark om få måneder

Hongqi er næppe et mærke, du har hørt om før, men det kommer du til, for mærket kommer til Danmark i begyndelsen af 2023, og det er en af Danmarks største bilimportører, der står bag.

Første bil bliver Hongqi E-HS9, som en kæmpe, 7-personers SUV, til en startpris på 795.000 kr. Men men allerede i 2023 følger flere mere tilgængelige modeller.

Hongqi er nok ukendt for de fleste, men det er faktisk en af Kinas ældste bilproducenter, og i Kina er mærket kendt for at levere de biler, som præsidenten kører i.

E-HS9 kunne godt ligne sådan en. Fronten har en klar reference til Rolls-Royce, og det er måske ikke helt tilfældigt. Angiveligt er den designet af Hongqis chefdesigner, der tidligere har været designer hos både Jaguar og Rolls Royce.