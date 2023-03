Monster-kineser får monstrøs pris i Danmark

De nye Hongqi forhandlere

Auto Service P/F, Tórshavn

bilerne.com, Hobro

Bilhuset Køge, Køge

Bilhuset Taastrup A/S, Taastrup

Bo Kjeldsmark Automobiler, Rødovre

Brian Madsen A/S, Slagelse

C.A. Larsen Automobiler, Viby J

C.A. Larsen Automobiler, Odense

Erling Høi-Nielsen, Sønderborg

Martin Jespersen & Søn A/S, Frederikshavn

P. Christensen, København

P. Christensen, Risskov

P. Christensen, Kolding

Poul Munk A/S, Silkeborg

Henrik Hansen Automobiler A/S, Næstved