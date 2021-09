Hold på læderhjelm og motorbriller: Morgan er gået amok!

Sjælden og dyr

Vil du have én, kan du godt begynde at fedte for My Garage i Vejle, som står for salg af Morgan i Danmark. Fabrikken bygger nemlig kun otte styk Plus Four CX-T i alt. Vi antager, at de allerede er solgt. Prisen er £170.000 uden afgifter, hvor en almindelig Plus Four koster letter din bankkonto for £65.000 før afgifter.