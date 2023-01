Hidsig elbil får GIGANTISK batteri - lover rekordhøj rækkevidde

Ikke bare varm luft

Der er grund til at tage det tal med et gran salt, da de kinesiske målemetoder er en smule anderledes end både den europæiske WLTP-metode og den amerikanske EPA-metode.

Men der også grund til at tro, at der er noget om snakken. Kæmpebatterierne kommer nemlig fra den kinesiske producent CATL, der også leverer batterier til Tesla, og CATL påstår, at batterier er endnu mere effektive end dem i Tesla’erne.

Der er endnu ikke noget, der tyder på, at Zeekr kommer til Danmark, men det betyder bestemt ikke, at vi ikke kommer til at se 140 kWh-batteriet herhjemme. Som nævnt ejer Geely både Volvo og Polestar, som dermed har adgang til batteriteknologien.