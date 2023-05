Her er, hvad de ikke fortæller dig om elbilernes vilde effekt

Er det egentlig et problem med den dalende effekt på elbiler?

Ja, hvis du kører på bane med din elbil kan det blive et irritationsmoment. Bare ikke for Porsche Taycan, Audi e-tron GT eller Kia EV6 – dét siger vores egne erfaringer fra selvsamme banetest på Knutstorp, hvor de tre biler kørte næsten upåvirkede omgang efter omgang, hvilket er lidt mystisk. Højere oppe i artiklen har dokumenteret, at f.eks. en Audi e-tron GT faktisk mister heste under lang tids belastning.

Vi har har til gode at opklare hvorfor de klarer sig godt under pres, men vi mistænker at de omtalte elbiler 800 Volt batterarkitektur og samt en effektiv batterikøling kan tage æren. Men hånden på hjertet, så er der jo ikke ret mange elbiler, der bliver brugt til at køre trackdays.

De væsentlige mellemaccelerationer bliver næppe påvirket på almindelig vej eller ved 130 km/t på motorvej. Men på Autobahn med 180 km/t kan vi godt forestille os, at diverse elbiler bliver forpustet, hvis de køres som en tilsvarende kraftfuldt fossilbil. Eller hvis der skal trækkes en tung campingvogn over Kassel-bakkerne.

Det kalder på en grundigere test her i Bil Magasinet.



Artiklen er opdateret og præciseret søndag den 14. maj kl. 9.25.