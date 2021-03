Her er fem filmstjerner, du kan købe lige nu

BMW Z8 2000 | James Bond

Bond, James Bond. Pierce Brosnan var nok ikke den bedste James Bond, og bilen var med i "The World Is Not Enough", som med sikkerhed ikke er den bedste Bond-film. Det er jo ikke det vigtige her, i filmen ser BMW Z8 godt ud og kunne køre af sig selv og fjernstyres, når Bond havde brug for det.

I virkeligheden er BMW Z8 en flot sportsvogn med 400 hk fra en 4,9 liters V8. Den går fra 0-100 km/t på 4,2 sek. og har en elektronisk begrænset topfart på 250 km/t. Designet er fra danske Henrik Fiskers hånd og det fungerer vanvittigt godt. Interiøret er også specielt med speedometer, omdrejningstæller osv. er ikke foran rattet, men i midten. Rattet minder mest om et racerrat, og så er der ellers to farvet-læderkabine for alle pengene. Læs endnu mere om Z8 her, hvor vi fik lov at køre en tur.

Modellen her har kun kørt 39.000 km og står i perfekt stand, men så kommer problemerne også. Z8 blev der aldrig produceret mange af, og den var fra starten ment som en samlerbil. Det mener sælgeren også, for den koster nemlig 1.645.000 kr. og så skal du betale afgift oveni. Hvis du vil lege James Bond, så se annoncen her på Biltorvet.