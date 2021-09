Helvedes hurtig pick-up er landet i Danmark

Tidligere vist i Danmark

En RAM 1500 TRX var tidligere i år på visit i Danmark, da en showbil blev vist frem hos landets anden autoriserede RAM-forhandler/importør, S & S Bilhus i Herning, men RAM Trucks Danmark i Randers er den første af de to, der kan smække danske nummerplader på RAM’s vildeste pickup nogensinde. De første to er landet på dansk jord og skal nu leveres til danske kunder – og der skulle være flere biler på vej denne måned.

Du kan selv se et par TRX på nært hold i dag, hvor RAM Trucks Danmark i Randers afholder Cars & Coffee mellem kl. 17 og 21 på Messingvej 1A. Her skulle også være mulighed for at møde en Ford Mustang GT500 Shelby, et par Corvette C8 og en Jeep Gladiator.

Bil Magasinet vender tilbage med en test af RAM 1500 TRX på dansk jord hurtigst muligt.

