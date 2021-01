CES-messen 2021: Fremtidens bil kan bruges som lydstudie og til gaming

Selvkørende teknologier gør biler interessant

Det er ikke kun etablerede bilmærker, der udvikler produkter til bilindustrien, bare tænk på Sonys elbil. Biler er en vigtig platform at udvikle teknologi til. Især hvor selvkørende teknologier gør, at man i fremtiden ikke kun skal fokusere på at køre bil. Så bliver det til et rum i dit hus eller i hvert fald ligesom offentlig transport med telefonen i hånden.

Den største årlige teknologimesse CES i Las Vegas er i gang, denne gang virtuelt. Harman der blandt andet står bag JBL og er en del af Samsung-koncernen, præsenterer deres visioner i fremtidens biler.