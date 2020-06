En elektrisk Harley Davidson?!? 9 spørgsmål og svar til dig, der ikke forstår det...

3 | Hvordan lyder LiveWire så?

Motoren er næsten lydløs. Der kommer en afdæmpet hvinen, men selv i langsomste køreprogram (Eco) overdøves den af fartvinden lige så snart, du er oppe i fart (og det er du hurtigt!). Fordelen for omverdenen er, at den ikke bliver tvunget til at høre på, at der kommer en kraftfuld motorcykel kørende.

4 | Hvad med kobling og gearkasse?

Her er hverken gearkasse, gearpedal eller koblingsgreb, og her er kun ét gear – fremad. Med nøglefri adgang har man en lille nøgle i lommen, trykker på on-knappen med højre tommefinger, og drejer rouladen mod uret. Det er alt, du skal vide for at komme afsted.

5 | Er H-D LiveWire hurtig?

Ja! Den er helt vildt hurtig. Motoren leverer færre hestekræfter end en traditionel sportsmotorcykel som Kawasaki Z 900, men LiveWire har højere moment, som er til stede ved alle motoromdrejninger. Det gør, at den ikke kan sammenlignes med en motorcykel som en Kawasaki Z 900 - det er en helt anderledes oplevelse.

Man suser gennem landskabet på en lydløs bølge af moment i stedet for hestekræfter fra en 4-cylindret, skrigende benzinmotor.

Vi har foretaget 10 målinger fra 0-100 km/t på Sjællandsringen. Den hurtigste var 3,4 sek.