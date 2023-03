Funky elbiler og SUV med rekord-rækkevidde: To nye bilmærker på vej til Danmark

Ora er ikke kreativ med navne

Ora er ikke særlig kreative med navne, for deres næste model hedder indtil videre 'The Next Ora Cat'. Den blev vist frem til Paris Motor Show sidste år og det er en større firedørs coupé.

'The next Ora Cat' er en firhjulstrukket elbil med to motorer, en på hver aksel, og 402 hk. Motorerne leverer 420 Nm og accelerationen fra 0-100 km/t tager 4,3 sek. Rækkevidden er på 430 km og opladning fra 0-80% tager under en time med 80 kW.