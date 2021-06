FULD hane: Hør V12'eren i ny hyperbil spinne op til 12.000 omdrejninger!

Hør den ved 12.000 omdrejninger

Hvis du manglede et bevis for, at vi lever i den helt rigtige del af automobilets historie, så har du det her. I videoen er skotske racerkører George Dario Marino Franchitti med til at høre den Cosworth-udviklede V12-sugemotor på 3,9 liter snurre til 12.100 o/min for én af de første gange. Motoren laver op til 663 hk, når den simulerer en omgang på Circuit de la Sarthe i Le Mans.

Hvis du har tid, så er alle knap 10 minutter, som videoen løber over, godt givet ud. Du får et indblik i, hvordan en motor afprøves, og hvordan den kommer til at fungere i bilen i virkeligheden. Du kan også bare hoppe direkte til 5:53 for at høre motoren ved 12.100 o/min, når den simulerer en omgang på Le Mans-banen.